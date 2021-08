Berlin

Senat berät über Neubau und über afghanische Ortskräfte

24.08.2021, 03:03 Uhr | dpa

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) präsentiert bei der heutigen Senatssitzung seine Bilanz zur Entwicklung des Wohnungsbaus in Berlin. Fehlende Wohnungen werden von der rot-rot-grünen Regierungskoalition genauso beklagt wie von der Opposition und der Wohnungswirtschaft. Der Senat hat im Herbst 2018 ein Programm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus beschlossen, Scheel will den übrigen Senatsmitgliedern seinen Abschlussbericht dazu präsentieren. Aus Sicht seiner Verwaltung gibt es bei der Zahl der fertiggestellten Neubauten einen positiven Trend. Zumindest im vergangenen Jahr ging die Zahl allerdings wieder spürbar zurück. Wohnungsmangel gilt als Dauerproblem in der Hauptstadt, in der die Mieten im bundesweiten Vergleich in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind.

Außerdem beschäftigt sich der Senat mit den Ortskräften aus Afghanistan, die zum Teil mit Angehörigen nach Berlin gebracht werden. Die ersten 35 sind im Rahmen der Rettungsaktion der Bundeswehr am Montagmorgen angekommen. Sie sind in einer früheren Geflüchtetenunterkunft untergebracht worden, die zuvor bereits geschlossen war. Der Senat rechnet damit, dass schon bald weitere afghanische Ortskräfte nach Berlin kommen, kennt aber keine genauen Zahlen.

Ein weiteres Thema ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin von Freitag, nach dem das generelle, ausnahmslose Verbot gewerblicher Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen nicht mehr gilt. Das Gericht hat entschieden, uneingeschränkte Öffnungen seien zwar vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht erlaubt, Veranstaltungen ausschließlich für geimpfte und genesene Personen seien jedoch vorläufig zuzulassen.

Welches Senatsmitglied anschließend in die Pressekonferenz kommt, steht noch nicht fest. Als ein Kandidat gilt Stadtentwicklungssenator Scheel.