Verdächtiger in U-Haft

Mann attackiert zwei Menschen in Berlin – Lebensgefahr

06.09.2021, 08:22 Uhr | t-online, dpa

Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht (Archivbild): In Berlin hat ein 29-Jähriger mehrfach in den Hals einer Frau gestochen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Bluttat in einer Berliner Grünanlage: Mitten am Tag hat ein 29-Jähriger auf eine Gärtnerin eingestochen. Ein Zeuge eilte der Frau zu Hilfe – und wurde ebenfalls durch Stiche verletzt.



In Berlin-Wilmersdorf hat ein 29-Jähriger einer 58-jährigen Landschaftsgärtnerin mehrfach in den Hals gestochen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in einer Grünanlage der Prinzregentenstraße Ecke Güntzelstraße. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Zunächst sprach der Mann die Frau an, weil er sich mutmaßlich daran störte, dass sie als Frau arbeite. Anschließend stach er unvermittelt mehrere Male gezielt mit einem Messer in den Hals. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Ein 66-jähriger Mann kam der Frau zu Hilfe. Auch er wurde durch Halsstiche schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus und wurden operiert.

Umfassende Ermittlungen eingeleitet

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft teilte am Sonntagabend mit, dass auf ihren Antrag hin gegen den 29-Jährigen Haftbefehl ergangen ist. Der Mann sei in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung sowie hinsichtlich des Angriffs auf den Helfer wegen gefährlicher Körperverletzung, wie es hieß. Nach jetzigem Ermittlungsstand habe vermutlich eine psychische Erkrankung bei der Tat eine Rolle gespielt, so die Polizei.

Die Generalstaatsanwaltschaft und der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermitteln auch mit Blick auf einen möglichen islamistisch motivierten Angriff. Der tatverdächtige Afghane lebt seit 2016 in Deutschland.