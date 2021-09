Berlin

Eisbären Berlin verlieren viertes Spiel in Champions League

05.09.2021, 23:24 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin haben auch ihr viertes von bisher vier Spielen in der Champions Hockey League (CHL) verloren. Bei Skelleftea AIK musste sich der Hauptstadtclub am Sonntagabend mit 3:5 (0:2, 3:1, 0:2) geschlagen geben. Die Treffer von Nicholas Jensen, Giovanni Fiore und Matt White reichten in der Arena in Skelleftea nicht, um Punkte mitzunehmen.

Von Beginn an waren die Schweden wacher, schneller auf den Beinen und effektiver in den Zweikämpfen. Nach gerade einmal 84 Sekunden machte Rickard Hugg das erste Tor für die Hausherren. Keine zwei Minuten später baute Adam Wilsby die Führung aus. Im Mittelabschnitt kamen die Eisbären besser ins Spiel. Zwar erhöhte zunächst Stefan Loibl die Führung Skellefteas, dann aber trafen Jensen, Fiore und White für Berlin und die Partie war wieder ausgeglichen. Die Entscheidung fiel im letzten Drittel durch die Treffer von Adam Maschelin und Oskar Nilsson.