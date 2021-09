Auf dem Nachhauseweg

"Schlagernacht des Jahres"-Besucher stürzt in den Tod

19.09.2021, 16:23 Uhr | t-online

Ein Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr steht auf einer Brücke in Westend: Der Mann kletterte offenbar über das Geländer. (Quelle: Morris Pudwell)

Ein 40-Jähriger ist nach dem Besuch eines Konzertes in der Berliner Waldbühne gestorben. Der Mann soll ein Brückengeländer überklettert und die Höhe unterschätzt haben.

Tragisches Unglück in Berlin: Nach dem Besuch der "Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne ist ein 40-jähriger Mann von einer Brücke gestürzt. Versuche, ihn zu reanimieren, blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher t-online. Der Mann starb noch am Unfallort im Berliner Ortsteil Westend.

Der Mann ist von der Passenheimer Brücke mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Es soll jedoch keine Auseinandersetzung gegeben haben. Ein Reporter vor Ort berichtet, dass der 40-Jährige sich hinter dem Geländer erleichtern wollte, jedoch nicht bemerkt habe, dass er sich auf einer Brücke befand.

Seine Begleiter alarmierten nach dem Sturz die Feuerwehr. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Seelsorger hat sich um die beiden Frauen und einen Mann gekümmert. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die "Schlagernacht des Jahres" war vom 13. Mai 2020 auf den 18. September 2021 verlegt worden. Schluss-Act am Samstagabend war Matthias Reim.



Update: In einer ersten Version der Meldung hatten wir "Schlagernacht der Stars" geschrieben. Es handelte sich aber um die "Schlagernacht des Jahres".