Berlin

In Länderspielpause: Union Berlin testet gegen St. Gallen

28.09.2021, 11:15 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nutzt die Länderspielpause in der kommenden Woche für ein internationales Testspiel. Am 6. Oktober empfangen die Berliner mit dem FC St. Gallen einen Verein aus der Heimat von Union-Trainer Urs Fischer. Das Spiel gegen den Club aus der schweizerischen Super League wird um 17.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen.

Der Schweizer Vizemeister von 2019/2020 liegt aktuell mit sechs Punkten nach acht Spieltagen auf dem drittletzten Platz der Zehner-Liga. Am vergangenen Wochenende verpasste die Mannschaft des deutschen Trainers Peter Zeidler bei der 1:2-Niederlage bei Meister Young Boys Bern einen Punktgewinn.

Karten für das Spiel können ab Mittwoch um 12.00 Uhr online erworben werden, für den Zutritt gelten die 3G-Regeln.