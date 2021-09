Fotos veröffentlicht

16-Jähriger ausgeraubt – Berliner Polizei sucht Trio

29.09.2021, 11:49 Uhr | t-online

In Berlin bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach drei Tatverdächtigen. Sie sollen einen 16-Jährigen in Mitte mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben.

Wer kennt diese Männer? Die Polizei Berlin hat Fotos von drei Unbekannten veröffentlicht, die im Verdacht stehen, einen Jugendlichen ausgeraubt zu haben. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Gesuchten oder ihrem Aufenthaltsort machen können.

Zwei der Tatverdächtigen: Sie sollen einen 16-Jährigen bedroht und ausgeraubt haben. (Quelle: Polizei Berlin)



Raub in Berlin-Mitte: Jugendlichen abgeschottet und bedroht

Die Beamten gehen nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass das Trio am 28. Januar an einem Raub in Berlin-Mitte beteiligt gewesen war. Sie sollen einen 16-Jährigen von seinen Begleitern abgeschottet, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 19.45 Uhr vor einem amerikanischen Lebensmittelgeschäft in der Dircksenstraße. Eine Sicherheitskamera hatte die Männer aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei der Direktion 5 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.