Berliner seit Monaten vermisst

Wer hat den 30-jährigen Kazim G. gesehen?

19.10.2021, 06:51 Uhr | t-online

Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach einem jungen Mann, der aus Berlin verschwunden ist. Der 20-Jährige wird von seiner Familie bereits seit Mai vermisst.

In Berlin bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem 30-jährigen Kazim G. Bereits seit Ende Mai soll der junge Mann verschwunden sein, nachdem er am Morgen die Wohnung seiner Mutter in Kreuzberg verlassen hatte. Er kam auch nicht wie geplant in der Neuköllner Schule in der Mahlower Straße an.

Bis vor drei Wochen habe laut Polizei noch ein Kontakt über einen Messengerdienst bestanden, wobei aber nicht klar sei, ob die Nachrichten vom Vermissten stammten. Kazim G. habe sich trotz mehrfacher Aufforderung bisher weder bei seiner Familie noch der Vermisstenstelle gemeldet. Daher werde nicht ausgeschlossen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Berlin: Wer kann Angaben zum Vermissten machen?

Der 30-Jährige wird als 173 Zentimeter groß, schlank und mit dunklem Vollbart beschrieben. Er wirke älter als 20 Jahre und gelte als sehr zuverlässig.

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach dem Vermissten: Kazim G. ist seit Mai verschwunden. (Quelle: Polizei Berlin)



Die Polizei Berlin sucht nun nach Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.