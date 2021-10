Polizei ermittelt

Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad – Fußgänger tot

20.10.2021, 07:37 Uhr | t-online, nhe

Die Unfallstelle: In Berlin ist ein Fußgänger von einem Motorrad erfasst worden und gestorben. (Quelle: Morris Pudwell)

Schwerer Verkehrsunfall in Berlin: In Prenzlauer Berg hat eine Person einem Unfall nicht überlebt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Berlin-Prenzlauer Berg ist am Dienstagabend ein Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall verstorben. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von t-online.



Nach ersten Erkenntnissen eines Reporter vor Ort soll der Fußgänger von einem Motorradfahrer erfasst worden sein. Bestätigen konnte die Polizei dies am Morgen noch nicht. "Wie genau der Unfallhergang war, prüfen wir derzeit noch", so eine Sprecherin. Zu dem Unfall kam es gegen 19.30 Uhr an der Greifswalder Straße.

Der Motorradfahrer soll mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen sein. Die Berliner Polizei ermittelte vor Ort stundenlang zur Unfallursache. Eine mögliche überhöhte Geschwindigkeit werde geprüft, stehe aber nicht im Fokus der Ermittlungen, hieß es weiter.