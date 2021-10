Berlin

Mann wird in Fotoautomat mit Glasflasche geschlagen

23.10.2021, 14:56 Uhr | dpa

Ein Mann soll in Berlin-Friedrichshain einem 40-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt haben. Der Angegriffene war am frühen Samstagmorgen mit seiner 31 Jahre alten Freundin in einem Fotoautomaten an der Warschauer Brücke, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich soll der 30-Jährige den Vorhang beiseite geschoben und den Mann mit der Glasflasche attackiert haben.

Als dieser den Automaten verließ, soll der Angreifer ihn weiter mit der abgebrochenen Flasche bedroht haben. Der Angegriffene kam mit leichten Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer in der Nähe fest. Die Gründe für die Attacke waren zunächst unklar. Das Paar kannte den mutmaßlichen Täter nach eigener Aussage nicht.