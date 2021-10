Berlin

CDU-Politiker wollen mehr um Jugend werben

27.10.2021, 19:13 Uhr | dpa

Die CDU hat vor allem junge Wähler aus Sicht mancher Mitglieder in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt. "Wir haben uns ohne Not von der jungen Generation abgewendet", sagte der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (58) aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim der "Schwäbischen Zeitung" (Donnerstag). Axel Müller (58, Ravensburg) forderte seine Partei zudem auf, sich mehr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu engagieren: "Wenn wir dieses Thema nicht mehr aufgreifen, haben wir verloren."