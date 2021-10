Angriff in Schöneberg

Mann nach Besuch im Sonnenstudio in den Rücken geschossen

30.10.2021, 11:22 Uhr | t-online

Ein Polizeifahrzeug ist in Berlin im Einsatz (Symbolbild): In Schöneberg ist ein Mann durch einen Schuss in den Rücken verletzt worden. (Quelle: Gudath/imago images)

In Berlin-Schöneberg ist ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Er war zuvor beim Verlassen eines Sonnenstudios in Streit mit mehreren Männern geraten. Später schoss ihn dann ein noch Unbekannter in den Rücken.

Attacke von hinten: In Berlin ist ein 29-Jähriger durch einen Schuss am Rücken verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Freitagabend ein Sonnenstudio in der Dominicusstraße in Schöneberg verlassen, als er von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen wurde.

Ein Mann aus der Gruppe habe laut Polizei eine "Konfrontation" gesucht. Der 29-Jährige und sein Kontrahent lieferten sich daraufhin ein "Wortgefecht". Dann sollen sich die beiden im nahe gelegenen Rudolph-Wilde-Park verabredet haben, um den Streit zu klären.

Das Duo lief daraufhin in den Park, der 29-Jährige soll dabei stets vor dem bisher noch unbekannten, mutmaßlichen Täter gelaufen sein. Im Park angekommen, soll der Unbekannte den 29-Jährigen von hinten in den Rücken geschossen haben. Der Täter flüchtete. Der junge Mann wurde im Rücken verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Diese ermittelt nur zum Hintergrund des Vorfalls.