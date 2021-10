Regionalzug erfasst Auto

Zwei Tote bei Unfall an Bahnübergang in Brandenburg

30.10.2021, 14:23 Uhr | t-online

Ein unbeschrankter Bahnübergang in Brandenburg (Symbolbild): An einem solch ähnlichen Übergang ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Quelle: Joko/imago images)

Bei einem schweren Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben in Oberhavel sind offenbar zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz.

In Brandenburg ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Auto gekommen. Das berichten Reporter vor Ort. Demnach habe in Grieben (Landkreis Oberhavel) im Löwenberger Land ein Auto die Gleise überquert und dabei einen herannahenden Regionalzug übersehen.

Der Zug soll das Auto bei voller Fahrt erfasst und völlig zerstört haben. Die Bahn sei erst nach dutzenden Metern zum Stehen gekommen. Die beiden Insassen im Auto sollen sofort tot gewesen sein. Im Zug habe es keine Verletzten gegeben. Laut dpa soll es sich um einen Zug der Niederbarnimer Eisenbahn handeln.

Die Fahrgäste des Zuges sollen von der Feuerwehr aus der Bahn herausbegleitet und in Transferbussen weitertransportiert worden sein. Die Feuerwehr sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. Ein Notfallseelsorger soll sich um den geschockten Zugfahrer kümmern. Die Kriminalpolizei ermittelt.