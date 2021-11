Berlin

Infektionszahlen in Berlin auf Höchststand

11.11.2021, 07:55 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Infektionen in Berlin hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten 2874 Ansteckungen binnen eines Tages, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstag vergangener Woche waren es noch 1525 gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion erhöhte sich um sieben.

Weiterhin erhöht sich das Tempo, mit dem sich die Seuche in der Stadt ausbreitet. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 263,4 von 100.000 Menschen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 165,5 gelegen. Bundesweit wurde der Wert am Donnerstag mit 249,1 angegeben.

Seit Ausbruch der Seuche haben sich in Berlin rund 238.000 Menschen angesteckt. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit in Neukölln (305,5) und Reinickendorf (304,8).