Evangelische Kirche will Mini-Gemeinden zusammenlegen

13.11.2021, 16:23 Uhr | dpa

Die evangelische Landeskirche will Kleingemeinden zusammenlegen. Damit verlieren bis zu 642 Gemeinden mit 300 oder weniger Mitgliedern ihre rechtliche Eigenständigkeit. Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz (EKBO) stimmte am Samstag für ein neues Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl.

Betroffen sind mehr als die Hälfte der 1135 Gemeinden in der EBKO. Teils haben sie nur wenige Dutzend Mitglieder, so dass sich mehrere zusammenschließen müssen, um die Mindestzahl zu erreichen.

Die Regeln sind in der Kirche heftig umstritten. Die Initiative "Kirche im Dorf lassen" hat Widerstand angekündigt und will notfalls klagen. Sie fürchtet, ohne Eigenständigkeit gebe es weniger Engagement für die örtliche Gemeinde. Zudem bestehe die Gefahr, dass Kirchen in kleinen Dörfern letztlich aufgegeben würden. Zur Initiative gehören 29 Kirchengemeinden.

Die Kirchenleitung hält dagegen, dass Kleingemeinden mit den Fusionen von Verwaltungsarbeit entlastet würden und somit mehr Zeit für Glaubensfragen hätten. Auch mit der Reform verschwinde die Kirche nicht aus dem Dorf. Das Kirchenparlament ergänzte das Gesetz mit einer Klausel, wonach Ausnahmen von der Fusionspflicht möglich sind. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2022 in Kraft treten.

"Aufbruch gelingt nur durch Veränderung und heute haben wir die Weichen dafür gestellt", erklärte Präses Harald Geywitz nach Abschluss der Landessynode.