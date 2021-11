Berlin

Zwei versuchte Tötungsdelikte in Berlin-Mitte

14.11.2021, 09:17 Uhr | dpa

In Berlin ist es in der Nacht zum Sonntag zu zwei versuchten Tötungsdelikten gekommen. Beide Vorfälle ereigneten sich unabhängig voneinander in Berlin-Mitte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Nähere Angaben zum Tathergang oder den Beteiligten wollte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.