Berlin

Weihnachtsmärkte öffnen mit Corona-Auflagen

22.11.2021, 03:24 Uhr | dpa

Unter besonderen Corona-Bedingungen eröffnen heute mehrere große Weihnachtsmärkte in Berlin. Für Besucher und Besucherinnen gilt entweder Maskenpflicht, etwa bei den Weihnachtsmärkten vor dem Roten Rathaus und an der Gedächtniskirche. Oder es gilt die 2G-Regel, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, zum Beispiel auf dem Gendarmenmarkt und in der Zitadelle Spandau. Dort wird an den Zugängen der Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert.

Einige Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, darunter die beliebten Märkte vor dem Schloss Charlottenburg und in Rixdorf in Neukölln. Die anderen Veranstalter hoffen, dass die Corona-Regeln nicht noch weiter verschärft werden. Im vergangenen Jahr waren alle Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ausgefallen.