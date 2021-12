Berlin

TTC Berlin Eastside gewinnt Auswärtsspiel in Böblingen

11.12.2021, 16:12 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben den ersten Teil des doppelten Wochenend-Auswärtseinsatzes in der Bundesliga mit 6:3 beim Tabellenletzten SV Böblingen gewonnen. Auch ohne ihr Top-Duo Xiaona Shan und Nina Mittelham siegten die Hauptstädterinnen souverän. Am Sonntag (14.00 Uhr) tritt der Liga-Spitzenreiter (11:1 Punkte) beim Tabellen-Sechsten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim (4:6 Punkte) an.