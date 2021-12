Berlin

Auch das Spiel der BR Volleys in Frankfurt fällt aus

22.12.2021, 21:09 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys müssen den nächsten Spielausfall verkraften. Wegen mehrerer Coronafälle innerhalb der Mannschaft des deutschen Meisters wurde jetzt auch das für den 29. Dezember geplante Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys Frankfurt abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber zeitnah gefunden werden.

Zuvor war bereits das für diesen Mittwoch angesetzte Halbfinalspiel der BR Volleys im deutschen Pokal beim VfB Friedrichshafen aus dem gleichen Grund ausgefallen. Zu Wochenanfang waren mehrere Spieler der Berliner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mannschaft musste sich daraufhin in Quarantäne begeben.

Die BR Volleys treffen Spielausfälle besonders hart, weil sie noch in drei Wettbewerben vertreten sind. In der Bundesliga sind sie ungeschlagener Tabellenführer, in der Champions League haben sie die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen und im deutschen Pokal streben sie gegen Friedrichshafen den Einzug ins Finale an.