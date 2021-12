Im Süden Berlins

Großbrand in Industriepark – Warnung vor Rauch

23.12.2021, 10:59 Uhr | dpa, pb

Brand in Ludwigsfelde: Am Morgen kämpften Einsatzkräfte mit den Flammen der Lagerhalle. (Quelle: Pascal Strauß/dpa)

Im Berliner Süden hat es in einer Lagerhalle gebrannt. Wegen des starken Rauchs wurde eine amtliche Warnung verschickt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Auf dem Gelände des Industrieparks in Ludwigsfelde (Teltow-Flämig) nahe Berlin brennt eine Lagerhalle. Wie die Polizei in Brandenburg mitteilte, wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt.

Die Halle war am Donnerstagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an. In dem Gebiet kommt es wegen Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Über die Warn-App NINA wurde eine amtliche Warnung verschickt, wie zunächst der "Tagesspiegel" berichtete.

Die Warnung gilt für die Stadt Teltow, die Stadt Zossen, die Gemeinde Nuthetal, die Gemeinde Rangsdorf, die Stadt Ludwigsfelde, die Stadt Trebbin, die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, die Gemeinde Großbeeren, die Gemeinde Kleinmachnow, die Gemeinde Michendorf und die Gemeinde Stahnsdorf.