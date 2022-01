Berlin

Derby-Sieg gegen Neukölln bringt Spandau die Liga-Spitze

07.01.2022, 20:38 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 haben mit einem klaren Sieg im nachgeholten Bundesliga-Lokalderby gegen die SG Neukölln die Liga-Spitze der Gruppe A übernommen. Nach dem 26:7-Erfolg am Freitagabend steht der Rekordmeister mit 12:0 Punkten vor Titelverteidiger Waspo Hannover (10:0) auf Position eins des Achter-Rankings. Neukölln ist mit 3:7 Zählern Sechster.



In der Partie ohne Zuschauer zog Spandau wie erwartet früh in Front und behauptete die Führung über die volle Spielzeit ohne Probleme. Nach dem Startviertel stand es 6:2 für den Favoriten, der zur Halbzeit mit 12:2 vorn lag. Beide Mannschaften boten weitgehend ihre besten Akteure auf – bei Spandau fehlten Keeper Laszlo Baksa, Mateo Cuk und Marin Restovic. Dafür war aber der zuletzt angeschlagene Marko Stamm wieder dabei.

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber das Torfestival fort. Am erfolgreichsten unter den zehn Schützen für Spandau waren mit jeweils vier Treffern Dmitri Kholod, Dimitrios Nikolaides, Yannek Chiru und Dennis Strelezkij. Der nächste reguläre Spieltag findet am 15. Januar mit dem Abschluss der Hinrunde statt, an dem auch das Top-Duell zwischen Gastgeber Spandau 04 und Meister Waspo Hannover in der Schwimmhalle Schöneberg auf dem Programm steht.