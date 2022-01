Berlin

Deutlich mehr Beschäftigte in der Pflege in Brandenburg

10.01.2022, 16:21 Uhr | dpa

Die Beschäftigung in der Pflege ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Diese habe im Bereich "Heime und Sozialwesen" im vergangenen Jahr innerhalb eines Jahres um 5,2 Prozent zugenommen, bestätigte die Bundesagentur für Arbeit am Montag. Die Gesamtwirtschaft im Land sei in diesem Zeitraum nur um 2 Prozent gewachsen. Zwischen September 2020 und September 2021 sei die Zahl der Stellen im Bereich "Heime und Sozialwesen" um 4300 auf insgesamt 86 500 gewachsen, so die Agentur.

"Diesen beeindruckenden Zuwachs haben die Pflegeunternehmen ganz ohne Tarifzwang und politische Einmischung auf die Beine gestellt", kommentierte die Vize-Landesvorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Simone Leske. Die Politik sei aber gefordert, möglichst alle Hürden für einen weiteren Jobzuwachs in diesem Bereich zu beseitigen meinte sie. "Schließlich steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen nach wie vor rasant an."

Dem BPA gehören nach eigenen Angaben mehr als 12 000 Einrichtungen an, davon mehr als 500 in Brandenburg. Dazu gehörten Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft.