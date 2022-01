Vollsperrung auf A100

Müllwagen brennt auf Berliner Autobahn

12.01.2022, 18:03 Uhr

Feuer auf einer Berliner Autobahn: Ein Müllwagen der BSR ist auf der A100 in Flammen aufgegangen. Alle Insassen konnte sich unverletzt retten.

Am Mittwochnachmittag hat ein Fahrzeugbrand für eine Vollsperrung der Autobahn 100 gesorgt. Bei dem entflammten Wagen handelte es sich um einen leuchtend orangen Berliner Müllwagen. Der Fahrer habe das Auto auf dem Seitenstreifen abgestellt, vorher hatten sich zwei weitere Mitarbeiter in Sicherheit gebracht, berichtete ein Zeuge auf Twitter. Verletzt wurde niemand, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Mit insgesamt 7 Fahrzeugen, darunter ein Lösch- und ein Tankwagen, sowie 22 Einsatzkräften rückte die Berliner Feuerwehr an. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, teilten die Einsatzkräfte t-online auf Nachfrage mit. Das Feuer betraf nur den Motorraum und die Fahrerkabine. Die Flammen griffen nicht auf den Müllsammelraum über.

Brand auf Berliner Autobahn: "Keine Spuren für Fremdverschulden"

Die Brandursache ist noch unklar, allerdings deute alles auf einen technischen Defekt hin, so eine Sprecherin der Berliner Polizei. Es gebe keine Spuren für Fremdverschulden.

Die Autobahn war wegen des Brandes in Fahrtrichtung Süd komplett gesperrt worden, wurde allerdings kurz vor 15 Uhr wieder freigegeben. Lediglich die Ausfahrt Oberlandstraße ist noch unbefahrbar, so die Polizeisprecherin.