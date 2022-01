Berlin

Gartenlaube in Berlin-Charlottenburg abgebrannt

17.01.2022, 07:15 Uhr | dpa

In der Nacht auf Montag ist in Berlin-Charlottenburg eine Gartenlaube komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in der Gaußstraße war aus noch unbekannter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.