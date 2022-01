Unfall auf A113

Autofahrer kracht in Leitplanke – und überschlägt sich mehrfach

19.01.2022, 07:52 Uhr | dpa, t-online

Auf der A113 hat ein 61-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Leitplanke gefahren. Das Auto überschlug sich mehrfach. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn A113 am Anschluss Johannisthaler Chaussee stadtauswärts gegen 22.20 Uhr in die Leitplanke gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Der Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte daraufhin in die Leitplanke. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Das Trümmerfeld habe sich über 200 Meter erstreckt.

Wie es zu dem Unfall am Dienstagabend kam, war zunächst noch unbekannt. Während der Vermessung und Dokumentation der Unfallstelle blieb die A113 gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.