Geisel hält freiwilligen Mietenstopp für realistisch

27.01.2022, 10:11 Uhr | dpa

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) hält es für realistisch, sich mit der Wohnungswirtschaft in Berlin auf einen freiwilligen Mietenstopp für mehrere Jahre zu einigen. Im Gegenzug soll es für die Immobilienbranche Erleichterungen beim Neubau geben. "Die Bauherren haben natürlich ein Interesse, schnelle Baugenehmigungen und Planungsrecht zu bekommen", sagte Geisel der Deutschen Presse-Agentur.

Auf der anderen Seite will der rot-grün-rote Senat den Anstieg der Mieten bremsen. "Es ist in der Tat so, dass wir für einen freiwilligen Mietenstopp einen mittleren Zeitraum in den Blick nehmen. Das Landesinteresse ist mindestens fünf Jahre", sagte Geisel. "Klar ist: Die Inflationsrate muss sicher dargestellt werden, alles andere wäre weltfremd."

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten kommt am Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es soll bis Ende Juni eine verbindliche Vereinbarung ausarbeiten, wie sich in Berlin der Neubau beschleunigen und die Mietsteigerungen dämpfen lassen. "Ich halte es für realistisch, dass die Wohnungswirtschaft sich darauf einlässt, wenn Berlin die Anforderungen, die an uns gestellt werden, auch erfüllt."