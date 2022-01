Crash in Tiergarten

Autos kollidieren an Ampelkreuzung – fünf Schwerverletzte

30.01.2022, 11:29 Uhr | t-online, JL

Die Ampeln waren ausgeschaltet: In der Nacht sind auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge kollidiert. Fünf junge Erwachsene kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Fünf Schwerverletzte und zwei fahruntüchtige Autos sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Samstagnacht in Tiergarten ereignete.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten an einer Kreuzung, an der die Ampelanlage über Nacht ausgeschaltet war. Schwer verletzt wurden neben den Fahrern im Alter von 22 und 23 Jahren auch eine 19-Jährige und zwei 23 Jahre alte Männer, die als Passagiere in den Autos saßen. Alle Verletzten wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das gab die Berliner Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.



Unfall in Berlin: Ermittlungen dauern noch an

Der Aufprall soll so heftig gewesen sein, dass ein Unfallwagen in eine Haltestelle schleuderte. Diese soll beinahe vollständig zerstört worden sein. Teile flogen über den Mittelstreifen und kamen im Gegenverkehr zum Stillstand. Das berichtete ein Reporter vor Ort.

Beide Fahrer waren zum Unfallzeitpunkt nüchtern. Bis in die frühen Morgenstunden blieb die Kreuzung gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden für ein technisches Gutachten von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.