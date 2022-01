Berlin

Kein Unterhalt: Alleinerziehende warten auf Zuschuss vom Amt

31.01.2022, 17:45 Uhr | dpa

Wenn Alleinerziehende auf einen Unterhaltsvorschuss angewiesen sind, müssen sie in Berlin häufig lange warten. Im vergangenen Jahr dauerte es bis zur Bearbeitung des entsprechenden Antrags an das Jugendamt im Schnitt 5,9 Wochen, heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, über die die "Berliner Zeitung" (Montag) berichtete. Wenn Elternpaare sich trennen und ein Elternteil die Erziehung übernimmt, muss üblicherweise der andere Unterhalt zahlen. Passiert das nicht, springt das Jugendamt ein.

Von den 18 197 Anträgen sind im vergangenen Jahr allerdings nur 7889 bewilligt worden, 6708 wurden abgelehnt, 3600 noch nicht oder noch nicht zu Ende bearbeitet, wie die Senatsverwaltung für Bildung und Familie erläuterte. In den Jugendämtern der Hauptstadt fehlen alle Bezirke zusammengenommen mehr als 25 Stellen.

Die FDP-Abgeordnete Maren Jasper-Winter, die die schriftliche Anfrage an den Senat gerichtet hatte, die der dpa vorliegt, beklagte, die Bearbeitungszeit von Unterhaltsvorschussanträgen sei seit Jahren hoch. "Für viele Familien ist der Unterhaltsvorschuss existenzsichernd. Deshalb ist es ein unzumutbarer Zustand, dass mitten in der Corona-Krise Kinder und Familien in einem Drittel aller Bezirke mindestens acht Wochen auf den Unterhaltsvorschuss warten müssen."

Die Betroffenen würden wochenlang im Stich gelassen. Mit Blick auf die zahlreichen unbesetzten Stellen kritisierte die Parlamentarierin, das Versagen sei hausgemacht.