Karriereende: Früherer Sixdays-Sieger Müller wechselt Seiten

04.02.2022, 11:21 Uhr | dpa

Ein Fahrerfeld ist am Anstieg eines Berges. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Berliner Radprofi Andreas Müller hat seine aktive Laufbahn beendet und arbeitet nun als Geschäftsstellenleiter beim Berliner Radsport Verband (BRV). "Es war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt für den Wechsel", sagte der 42-Jährige am Freitag. Sein letztes Rennen fuhr Müller bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio im Madison-Wettbewerb auf der Bahn. Seit 2007 startete er mit doppelter Staatsbürgerschaft für Österreich.

Müller war vor allem als Sechstage-Profi bekannt und siegte 2014 bei den Sixdays auf seiner Heimbahn in Berlin. Bei den Bahn-Weltmeisterschaften holte er 2013 Silber und 2018 Bronze. In den vergangenen fünf Jahren war er bereits als Teamchef für den Radsport-Verband Österreich tätig. "Diese Erfahrungen möchte ich jetzt in Berlin einbringen. Ich denke, beide Seiten können von der Zusammenarbeit profitieren", sagte Müller.