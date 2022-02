Berlin

"Goldnest": Schuldspruch gegen Clan-Mitglied bestätigt

09.02.2022, 18:20 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Im Fall des Diebstahls eines aus Gold gefertigten Kunst-Vogelnestes aus einer Grundschule hat das Landgericht Berlin den Schuldspruch gegen einen 21-Jährigen bestätigt. Es verhängte am Mittwoch eine vierjährige Jugendstrafe. Damit blieben die Richter allerdings im Berufungsprozess gegen den Mann aus einer arabischstämmigen Großfamilie sechs Monate unter der Strafe des Urteils vom Amtsgericht Tiergarten. Einbezogen in die verhängte Strafe wurde wie schon in der Entscheidung der ersten Instanz eine frühere Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe.

Der 21-Jährige soll das gesicherte Kunstwerk "Goldnest" aus dem Foyer einer Schule im Ortsteil Biesdorf gestohlen haben - zusammen mit mindestens einem Komplizen. Um an das filigrane Exponat zu kommen, sollen die Täter laut Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 15. Mai 2019 mit einer Glassäge die "schussfest verglaste und vollständig verschweißt in der Wand eingelassene Vitrine" zerstört haben. Die Einbrecher hätten sich zuvor Zutritt zu dem Foyer verschafft, indem sie eine Fensterscheibe zerschlagen hätten.

Der Angeklagte sei als Täter an dem Einbruch beteiligt gewesen, begründete das Landgericht. Er sei "maßgeblich in Planung und Vorbereitung" des Diebstahls eingebunden gewesen. Das Kunstwerk im Wert von knapp 30.000 Euro sei bis heute verschwunden, hieß es weiter. Wie das Amtsgericht im Juli 2021 ordnete auch das Landgericht die Einziehung von Wertersatz in dieser Höhe an.

Ermittler vermuten, dass das "Goldnest" ebenso wie die 2017 gestohlene 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum eingeschmolzen worden sein könnte. Für den Diebstahl der Münze wurden Clan-Mitglieder verurteilt.

Der Angeklagte hatte im Berufungsprozess sein Schweigen gebrochen. Er sei zwar vor der Tat angesprochen worden, doch nach einem Streit habe er sich entschieden, "nicht mehr mitzumachen".

Der Staatsanwalt hatte vor dem Landgericht auf eine Jugendstrafe von vier Jahren und zehn Monaten plädiert. Der Verteidiger forderte Freispruch oder eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.