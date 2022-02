Berlin-Steglitz

Fußgängerin bei Lkw-Unfall schwer verletzt

10.02.2022, 09:43 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht (Symbolbild): In Steglitz-Zehlendorf wurde eine Frau von einem Lastwagen erfasst. (Quelle: Future Image/imago images)

Eine Fußgängerin ist in Berlin von einem Lastwagen erfasst worden – sie erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen. Der Fahrer soll sie beim Rückwärtsfahren übersehen haben.



Am Morgen teilte die Polizei Berlin mit, dass eine Fußgängerin von einem rückwärts fahrenden Laster erfasst und schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Fahrer des Lastwagens rückwärts und traf die hinter dem Laster stehende Fußgängerin. Das Unfallopfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.