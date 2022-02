Fahrer betrunken, niemand angeschnallt

Fünf Verletzte bei schwerem Baumcrash

14.02.2022, 08:20 Uhr | t-online, mtt

Schwerer Unfall bei Berlin: Der Fahrer eines Vans war betrunken, niemand im Auto angeschnallt. Der Wagen ist von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Alle fünf Insassen wurden verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum sind am Sonntag in der Nähe von Berlin fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der Beifahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Wie ein Reporter vor Ort unter Berufung auf die Polizei berichtete, war der 23-jährige Fahrer des Vans betrunken, es war sein Geburtstag. Der Atemalkoholtest habe 1,49 Promille ergeben.

Niemand in dem Auto war angeschnallt: Der Beifahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. (Quelle: 7aktuell)



Wohl aufgrund des Alkoholeinflusses geriet der junge Mann Berichten zufolge am Sonntagmittag zuerst auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste. Dann kam der Van nach rechts von der Straße ab, riss auf der Landstraße zwischen Kremmen und Orion einen Leitpfosten um und rammte den Baum.

Kremmen bei Berlin: Fahrer erleidet offene Brüche an beiden Armen

Der Fahrer sowie vier weitere Insassen im Alter von 28 bis 33 Jahren wurden laut dem Reporter vor Ort verletzt und in verschiedene Kliniken eingeliefert. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der einen Patienten in eine Klinik flog.

Der Fahrer habe durch den heftigen Aufprall an beiden Armen offene Brüche erlitten, hieß es. Im Fahrerbereich hätten Bierflaschen gelegen, der Fahrer soll nach Alkohol gerochen haben.

Alle fünf Menschen im Unfallwagen seien nicht angeschnallt gewesen, erklärte die Polizei laut dem Reporter. Der Kleintransporter sei ein Totalschaden, der Sachschaden betrage mindestens 20.000 Euro. Die L 170 zwischen Kremmen und Orion wurde während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.