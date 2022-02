Berlin

Erneut leichter Anstieg der Corona-Inzidenz

21.02.2022, 09:16 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gestiegen. Der Wert lag am Montag bei 1550,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) hervorgeht. Einen Tag zuvor hatte die Inzidenz in Sachsen-Anhalt noch bei 1524,9 gelegen. Landesweit kamen binnen 24 Stunden 2375 Corona-Neuinfektionen dazu.

Bundesweit gab es bei der Entwicklung der Inzidenz kaum Bewegung. Der Wert lag am Montag nach RKI-Daten bei 1346,8 am Vortag hatte er bei 1346,3 gelegen.

Bereits am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt leicht angestiegen. Bundesweit gibt es seit einiger Zeit eher den Trend, dass der Wert abnimmt.