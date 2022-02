Polizeikontrolle in Berlin

Seniorin prügelt auf Polizisten ein

23.02.2022, 15:10 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug parkt auf dem Fahrradstreifen (Archivbild): In Berlin-Charlottenburg wehrte sich eine mutmaßliche Falschparkerin gegen die Kontrolle. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Sie soll die Polizisten mit der Faust geschlagen haben: Eine mutmaßliche Falschparkerin in Berlin-Charlottenburg hatte ihre ganz eigene Weise, mit der Kontrolle umzugehen.

Eine mutmaßliche Falschparkerin soll sich in Berlin-Charlottenburg nach Darstellung der Polizei gegen eine Kontrolle gewehrt haben. Der Wagen der 71-Jährigen parkte am Dienstagnachmittag unerlaubt auf einem Fahrradstreifen der Kantstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Statt sich überprüfen zu lassen, soll die Frau versucht haben, davonzufahren.

Die Polizisten wollten die Frau aufhalten, wobei sie sich gewehrt und einen der Polizisten mehrfach mit der Faust geschlagen haben soll. Daraufhin zogen die Polizisten die Frau aus dem Auto, wobei der Wagen mit laufendem Motor gegen ein anderes Auto rollte.

Mit der Hilfe von weiterer Unterstützung wurden der Frau schließlich Handschellen angelegt. Vor Ort klagte die Frau über Schmerzen und wurde behandelt. Die Polizisten berichteten nach der Auseinandersetzung ebenfalls über Schmerzen. Nachdem abschließend die Personalien der Frau aufgenommen wurden, konnte sie ihren Weg fortsetzen.