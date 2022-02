"So ein Ausländerpack"

Rassistische Attacke bei Ikea: Kunde schlägt Angestellte

26.02.2022, 14:23 Uhr | t-online, mtt

Eine Angestellte hat in einem Berliner Möbelhaus einen 57-Jährigen auf dessen unzureichenden Mundschutz hingewiesen. Daraufhin rastete der Mann aus, schlug Zeugen zufolge zu und beleidigte die Frau rassistisch.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt gegen einen 57-jährigen Mann, der in einem Ikea-Möbelhaus gewalttätig geworden sein soll. Mehrere Zeugen haben laut Polizei berichtet, dass der Mann eine in Syrien geborene Angestellte geschlagen und rassistisch beschimpft habe.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 57-Jährige am Freitagabend gegen 20 Uhr in das Geschäft am Sachsendamm im Ortsteil Schöneberg. Die 26-jährige Angestellte habe ihn im Eingangsbereich angesprochen, weil er statt der vorgeschriebenen FFP2-Maske bloß eine medizinische Gesichtsmaske trug.

Polizei Berlin: Drei Zeugen sagten zur Tat aus

"Als der Kunde diesen Hinweis ignorierte, stellte sich ihm die Mitarbeiterin in den Weg", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Daraufhin habe der Mann versucht, die junge Frau zu fotografieren. Das habe sie zu verhindern versucht, indem sie ihren Arm ausstreckte und vor die Kameralinse hielt.

Im nächsten Moment rastete der Mann offenbar aus: Wie mehrere Zeugen aussagten, schlug er der Frau ins Gesicht und schimpfte, dass er sich "von so einem Ausländerpack" nichts sagen lasse. Ein Polizeisprecher sagte, den Beamten lägen die Aussagen von insgesamt drei Zeugen hierzu vor.



Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann kurz darauf fest. Der mutmaßliche Rassist wurde laut Polizei erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Jetzt wird wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn ermittelt. Die Frau wurde dem Polizeisprecher zufolge bei der Attacke leicht verletzt.