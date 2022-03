Rechtsnationale Bewegung

"Grauer Wolf" bei der Berliner Polizei

Unter dem Künstlernamen Tolga zeigt sich ein Berliner Polizist in einem Musikvideo salutierend vor einer türkischen Flagge. (Quelle: Screenshot/Youtube/t-online)

Extremistische Symbole und Handzeichen, martialische Videos – und eine Dienstwaffe. Ein Anhänger der türkisch-nationalen Bewegung "Graue Wölfe" soll bei der Berliner Polizei arbeiten. Im Internet postete er kompromittierende Bilder.

In dem Video sind türkische Soldaten mit gezogenen Waffen zu sehen. Panzer, Hubschrauber, Gefechtsszenen. Die brutale Niederschlagung eines Aufstandes. Zu hören ist dabei türkischer Rap. Einer der beteiligten Künstler nennt sich Tolga. Auch er ist im Video zu sehen, salutierend vor einer Flagge der Türkei. Das Problem: Er arbeitet bei der Berliner Polizei.

Der Text, den er rappt, hat es in sich. "Diejenigen, die dem Ungläubigen gehorchen, werden durch die Türken geschlachtet. Wir geben unser Leben für Gott, für jeden Märtyrer wird abgerechnet", zitiert ihn die "Welt".

Berliner Polizist: Fotos mit Dienstwaffe und extremistischen Runen

Bei Facebook zeige sich der Mann mit nationalistischen Symbolen, schrieb das Medium. Er posiere vor einer Flagge, auf der drei Halbmonde und ein Wolf zu sehen sind.



Dies ist ein Zeichen der radikalen "Ülkücü"-Bewegung. Der Verfassungsschutz rechnet sie dem ausländischen Rechtsextremismus zu. Auf einem anderen Bild formt er mit Daumen, Ring- und Mittelfinger den Wolfsgruß, so die Welt. Das Handzeichen ist ein gängiges Erkennungszeichen der extremistischen Grauen Wölfe.

Andere Fotos, die der "Welt" vorliegen, zeigen den Berliner in Polizeiuniform. Teilweise mit Handschellen und Dienstwaffe. Die Aufnahmen lud er selbst ins Netz. Auf einem Bild steht der Mann laut "Welt" mit Waffe im Schulterholster vor dem Spiegel – auf seinem T-Shirt alttürkische Runen, auch sie ein Zeichen der Grauen Wölfe.

Einsatzgebiet: Die Bewachung "sensibler Objekte"

Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber t-online die Vorwürfe. Der Mann arbeitet als Tarifbeschäftigter beim Zentralen Objektschutz. "Er ist also für die Bewachung sensibler Objekte zuständig", so der Sprecher. Sensible Objekte sind beispielsweise ausländische Botschaften, aber auch Moscheen.



Der Fall wird derzeit geprüft. "Der Wolfsgruß stellt, anders als der Hitlergruß, keine Straftat als solches dar", erklärte der Polizeisprecher. "Als Polizist im Tarifvertrag gilt für ihn aber genauso wie für Beamte das Neutralitäts- und Mäßigungsgebot." Eine rechtsnationale Bewegung zu unterstützen, würde dem widersprechen.



Laut Verfassungsschutz kann ein Engagement für die "Ülkücu"-Bewegung eine Beschäftigung im Öffentlichen Dienst ausschließen. Die Postings könnten für den Mann also ernste arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Ein Ergebnis der Prüfung liegt noch nicht vor. "Aber das geht schnell in solchen Fällen", so der Sprecher.