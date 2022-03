Berlin

Camping-Transporter brennt

17.03.2022, 08:40 Uhr | dpa

In der Nacht hat ein Kleintransporter in Berlin-Treptow gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das für Camping umgerüstete Fahrzeug stand in der Kiefholzstraße. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen.