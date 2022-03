Berlin

Berliner Abgeordnetenhaus debattiert über hohe Energiepreise

24.03.2022, 04:36 Uhr | dpa

Das Berliner Abgeordnetenhaus befasst sich heute (ab 10.00 Uhr) mit den zuletzt stark gestiegenen Energiepreisen. In einer Aktuellen Stunde soll es unter anderem um die Frage gehen, was der Staat tun kann, um die Preise zu dämpfen. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und des anhaltenden Krieges sind die Preise für Gas, Öl oder Strom sehr stark angestiegen. Die Bürger trifft das an den Zapfsäulen der Tankstellen oder beim Heizen. Folge der Entwicklung sind wegen hoher Transportkosten auch Preisanstiege in vielen anderen Bereichen.

Thema im Abgeordnetenhaus ist auch der Entwurf des Senats für den Doppelhaushalt 2022/2023. Die Parlamentarier debattieren erstmals über den Etat für das Land, beschlossen werden soll er dann im Juni.