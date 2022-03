Berlin

Zu warm und sonnig: Wetterdienst stellt Klimabilanz vor

29.03.2022, 01:17 Uhr | dpa

Etwas zu warm und durchschnittlich nass: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt heute (29. März) in Berlin Details zur endgültigen Klimabilanz für das Jahr 2021 vor. Demnach war es das elfte zu warme Jahr in Folge: Die Durchschnittstemperatur lag mit 9,2 Grad um ein Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Bei der Vorstellung der Klimabilanz ab 11.00 Uhr will der DWD auch auf Wetterextreme wie die Flutkatastrophe im Sommer im Westen Deutschlands blicken.

Ein Thema sei auch der sogenannte "Bodenfeuchteviewer", ein DWD-Internetportal speziell für die Bodenfeuchte in allen Regionen Deutschlands, hieß es im Vorfeld. Die Anwendung zeigt zum Beispiel tagesaktuell an, wie trocken oder feucht die Böden in bis zu zwei Meter Tiefe sind.