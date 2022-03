Berlin

Spandau 04-Spiel gegen White Sharks Hannover fällt aus

31.03.2022, 11:13 Uhr | dpa

Das für den Samstag geplante Nachholspiel von Spandau 04 in der Bundesliga-Hauptrunde der Gruppe A bei den White Sharks Hannover fällt aus und wird mit 10:0 für die Berliner gewertet. Damit wurde einer Bitte der Niedersachsen stattgegeben. Die Hannoveraner begründeten die Nachfrage mit Terminschwierigkeiten und fehlenden Wasserzeiten am Wochenende in Hannover und Berlin sowie zwei bestätigten und weiteren Corona-Verdachtsfällen bei den White Sharks.

Spandaus letztes Rundenspiel findet damit am 5. April (18.00 Uhr) bei Waspo Hannover statt. Dabei entscheidet sich auch, wer als Erster in die Playoffs geht und dort durchgehend den Heimrecht in einem Entscheidungsspiel hätte. Aktuell liegt Spandau zwar mit 26:0 Punkten und klar besserer Tordifferenz vorn, aber bei Punktgleichheit wäre allein der direkte Vergleich ausschlaggebend. Das Hinspiel am 25. Februar in Berlin hatten die Wasserfreunde mit 10:6 gewonnen.