Streit zwischen Kindern eskaliert

13-Jähriger in Berlin niedergestochen

11.04.2022, 08:32 Uhr | t-online, mtt

In Berlin-Lichtenrade hat es innerhalb einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen Streit gegeben. Plötzlich eskalierte die Situation. Ein 13-Jähriger erlitt laut Polizei erhebliche Verletzungen.

Bei einem Streit in der Nahariyastraße im Tempelhof-Schöneberger Ortsteil Lichtenrade ist ein 13-jähriger Junge schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei Berlin t-online am Montag sagte, war am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr innerhalb einer Gruppe von etwa 15 Kindern und Jugendlichen Streit entbrannt.

Plötzlich zückte einer den Anwesenden ein Messer und stach auf den 13-Jährigen ein. Das Kind sei mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort sofort operiert worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte die Polizeisprecherin.

Attacke in Berlin: Späti-Angestellte leisteten Erste Hilfe

Einem Reporter vor Ort zufolge ereignete sich die Tat vor einem Hochhaus. Die Polizei habe die Umgebung rund um den Tatort mit Flatterband abgesperrt, eine Einsatzhundertschaft habe die Gegend nach der Tatwaffe abgesucht. Das Kind soll sich noch in einen Spätkauf gerettet haben. Dort hätten Angestellte Erste Hilfe geleistet, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Ob bereits ein Täter identifiziert und festgenommen werden konnte, war am Montagmorgen zunächst noch unklar.