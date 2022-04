Verletzte in Berlin-Hellersdorf

Kinderwagen in Flammen – 40 Einsatzkräfte vor Ort

12.04.2022, 11:27 Uhr | dpa, t-online

Im Flur eines Wohnhauses in Berlin-Hellerdorf hat ein Kinderwagen Feuer gefangen. Einige Bewohner wurden verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

Im Flur eines Wohnhauses in Berlin-Hellersdorf haben am Montagabend ein Kinderwagen und umherstehendes Gerümpel gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte, seien fünf Hausbewohner medizinisch versorgt worden – einer davon ambulant im Krankenhaus. Schwer verletzt sei jedoch niemand.

Die 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Flammen schnell löschen können. Die Brandursache sei noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gehe man von Brandstiftung aus.