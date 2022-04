Nach Tipp von Ex-Frau

SEK stürmt Wohnung in Lichtenberg

20.04.2022, 11:40 Uhr | t-online, dpa

Auf der Suche nach einer Waffe: Unter Einsatz einer Blendgranate hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei eine Wohnung in Berlin gestürmt. Der Hinweis kam von der Ex-Frau des Verdächtigen.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am frühen Mittwochmorgen in Berlin-Lichtenberg die Wohnung eines 34-Jährigen nach Waffen durchsucht. Es sei aber nichts gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Einsatz am frühen Mittwochmorgen in der Landsberger Allee war durch einen Hinweis der 49-jährigen Ex-Frau des Mannes ausgelöst worden.

Sie hatte angegeben, er habe sich unerlaubt Zutritt zu ihrer Wohnung in Berlin-Hellersdorf verschafft, sie mit einer Schusswaffe bedroht und sie dabei verletzt.



Allerdings fanden die Beamten bei dem 34-Jährigen weder die Schusswaffe noch einen Schlüssel, der zur Wohnung der Frau gepasst hätte. Er wurde zunächst festgenommen und wieder entlassen, nachdem er erkennungsdienstlich behandelt worden war.