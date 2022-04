Offenbar mit Glasflasche attackiert

Polizisten finden blutüberströmten Mann in Park

28.04.2022, 12:25 Uhr | t-online, ASS

In Berlin-Spandau ist offenbar ein Streit eskaliert. In einem Park entdeckte die Polizei einen Mann mit stark blutenden Kopfverletzungen. Ein flüchtiger Bekannter soll mit einer Glasflasche auf ihn eingeschlagen haben.

In Berlin-Spandau haben Polizisten am späten Mittwochabend einen blutüberströmten Mann gefunden. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, waren Polizeikräfte gegen 22.15 Uhr im Münsinger Park auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden. Er habe gerade versucht, sich seine Wunden mit Wasser auszuspülen.

Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann an, von einem flüchtigen Bekannten im Streit mehrfach mit einer Glasflasche geschlagen worden zu sein. Den Namen des Angreifers konnte der 25-Jährige nicht nennen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Mann mit mehreren stark blutenden Kopfwunden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.