Berlin

Autofahrer fährt Fußgängerin an: Frau schwer verletzt

30.04.2022, 13:01 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin in Berlin-Wilmersdorf angefahren und schwer verletzt. Der 81-Jährige war am Freitagmittag auf der Laubacher Straße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort stieß er demnach mit einer 78-jährigen Frau zusammen, die gerade die Straße überquerte. Sie wurde gegen ein geparktes Auto geschleudert. Mit schweren Verletzungen an Beinen, Armen und Rumpf kam die Rentnerin in ein Krankenhaus. Die Laubacher Straße blieb an der Unfallstelle mehr als drei Stunden lang gesperrt.