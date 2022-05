Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in Neukölln

Beim Zusammensto├č mit einem Auto ist in der Nacht in Berlin-Neuk├Âlln ein Motorradfahrer t├Âdlich verletzt worden. Er starb kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall am fr├╝hen Mittwochmorgen in der Hermannstra├če Ecke Boddinstra├če kam, war zun├Ąchst noch unklar.