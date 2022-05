Zusammenstoß an Kreuzung: Vierjähriger schwer verletzt

Beim Zusammensto├č zweier Autos an einer Kreuzung in Berlin-Wedding sind vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein vier Jahre alter Junge. Die Wagen eines 36-J├Ąhrigen und eines 41-J├Ąhrigen stie├čen am Dienstagabend auf der Kreuzung Seestra├če/Osloer Stra├če zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen des 41-J├Ąhrigen sei auf die Mittelinsel und gegen einen Ampelmast geschleudert worden, der dadurch abbrach.