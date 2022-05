Mann wird bei Tankdiebstahl erwischt und rast Polizei davon

Ein mutma├člicher Tankbetr├╝ger ist in Berlin Bundespolizisten davongerast, die zuf├Ąllig auch gerade an der Tankstelle waren - in Zivil. Die Polizisten beobachteten den 35 Jahre alten Mann am fr├╝hen Dienstagmorgen, wie er an einer Tankstelle in der Holzmarktstra├če diverse Kanister mit Benzin bef├╝llte und ohne zu bezahlen losfuhr, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizisten, die selbst dort tanken waren, versperrten ihm den Weg, um ihn zu kontrollieren. Doch der Wagen rammte das Polizeiauto. Ein Polizist rettete sich mit einem Sprung.