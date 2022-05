Gote: Corona-Impfquote für den Herbst steigern

Zur Vorbereitung auf den Herbst mit m├Âglichen weiteren Corona-Wellen sollen in Berlin mehr Menschen als bisher zum Impfen ├╝berzeugt werden. Man wolle den Sommer nutzen, um die Impfquote weiter zu erh├Âhen, teilte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Gr├╝ne) am Mittwoch in Berlin mit. Der Einsatz mobiler Impfteams in den Kiezen werde fortgesetzt. Gote sagte, sie rechne damit, dass im Herbst eine erneute Impfkampagne f├╝r bereits Geimpfte gebraucht werde - und eine f├╝r Menschen, die noch nicht erreicht wurden. Gote machte deutlich, dass die Zielgruppen hier schwer zu umrei├čen seien.