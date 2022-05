34-Jähriger bei Streit mit einem Messer im Gesicht verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei M├Ąnnern ist in Berlin-Lichtenberg ein 34-J├Ąhriger mit einem Messer im Gesicht schwer verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus operiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Passanten hatten demnach am Mittwochabend in der Stra├če Alt-Friedrichsfelde die Hilferufe des 34-J├Ąhrigen bemerkt und den Rettungsdienst gerufen. Der T├Ąter fl├╝chtete. Die Hintergr├╝nde der Tat sind laut Polizei noch unklar.