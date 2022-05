Neue Pfarrerin der Flüchtlingskirche in Kreuzberg

Neue Pfarrerin der Fl├╝chtlingskirche in Kreuzberg

Die Pfarrerin Carmen Khan ├╝bernimmt die evangelische Fl├╝chtlingskirche in Berlin-Kreuzberg. Khan werde mit einer Andacht vor der Kirche St. Simeon an der Wassertorstra├če am Samstag ins Amt eingef├╝hrt, teilte die Evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz mit.